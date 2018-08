Ghost of Tsushima: Sucker Punch sta lavorando con dei veri maestri di Kenjutsu

Ricordiamo che Ghost of Tsushima è previsto in esclusiva su PlayStation 4 , ma si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio.

Come è facile intuire, la collaborazione di Masakumo Kuwami e Ryusetsu Ide sarà di grande aiuto per rendere ancora più autentico il sistema di combattimento di Ghost of Tsushima , implementando così una serie di tecniche e movenze utilizzate realmente dai samurai del periodo. Se siete curiosi di vedere i due maestri in azione, potete dare uno sguardo al filmato proposto in cima alla notizia.

Come potete vedere nei tweet riportati in calce alla notizia, gli studi di Sucker Punch hanno ricevuto due ospiti come Masakumo Kuwami e Ryusetsu Ide, due illustri maestri di Kenjutsu , arte marziale giapponese incentrata sulle tecniche di katana utilizzate nei combattimenti.

It was our honor to be visited by two legit Japanese Samurai last week… @ideryusetsu @kuwamimasakumo #GhostofTsushima pic.twitter.com/Je3Ee4BsSr — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 30 agosto 2018

Working with folks like @kuwamimasakumo and @ideryusetsu is a fun and dangerous part of our jobs...#GhostofTsushima pic.twitter.com/oN0rRgotDB — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 30 agosto 2018