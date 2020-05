Ghost of Tsushima: Sucker Punch svela le principali fonti di ispirazione

Mentre in rete la community si interroga sulle analogie tra Assassin's Creed e Ghost of Tsushima, il direttore di Sucker Punch, Nate Fox, ha spiegato in un'intervista quali sono state le principali fonti di ispirazione per il suo action adventure a mondo aperto in arrivo su PS4.

Discutendo dell'argomento con la redazione di LADbible, Fox ha ripercorso idealmente le tappe fondamentali dello sviluppo di Ghost of Tsushima per dichiarare che "penso che la fonte di ispirazione maggiore per il titolo sia stata Red Dead Redemption. Non RDR 2, mi riferisco al primo. Rockstar ha fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a una dimensione western che permette di calarsi nei panni di un cowboy fuorilegge. E poi quel paesaggio, il modo in cui le persone interagiscono col protagonista, la possibilità di muoversi liberamente... tutto ciò ha contribuito a dare un'identità unica al gioco, per quello abbiamo cercato di mantenere quel formato per ottenere le medesime reazioni entusiastiche dal pubblico".

Oltre all'iconica avventura in salsa western con John Marston, c'è stato un altro grande videogioco che, a detta di Fox, ha contribuito a segnare in maniera profonda lo sviluppo di Ghost of Tsushima, ovvero Zelda Breath of the Wild: "Quando si crea un gioco come questo e nel frattempo esce un titolo come Breath of the Wild, è naturale trarvi ispirazione perchè riesce a compiere un lavoro così straordinario nel mostrare come il potere della curiosità sia in grado di alimentare tutte quelle attività. Penso che quel gioco ci abbia davvero ispirati a provare nuove soluzioni, ad approfondire certi aspetti del gameplay e a fare ordine tra le altre attività in modo da poter offrire ai giocatori l'opportunità di rimanere e divertirsi il più possibile sull'isola di Tsushima".

Prima di lasciare a voi ogni commento e giudizio ulteriore alle dichiarazioni del direttore di Sucker Punch, vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è previsto in uscita per il 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.