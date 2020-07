Ghost of Tsushima: Sucker Punch svela i segreti del Kurosawa Mode in bianco e nero

I direttori creativi di Sucker Punch Jason Connell e Nate Fox hanno raccontato dalle pagine di EW.com gli sforzi profusi per realizzare il particolare Kurosawa Mode di Ghost of Tsushima ispirato ai film e alle opere dell'iconico regista e sceneggiatore giapponese Akira Kurosawa.

Stando a quanto riferito da Fox, "penso che il talento di Kurosawa si mostri in maniera cristallina nel film Sanjuro, un'opera che presenta alla fine un combattimento tra due samura, dalla tensione che si avverte mentre quei due guerrieri aspettano che l'altro faccia la prima mossa alla scena della morte di un samurai con un sol colpo inferto con la katana. Abbiamo cercato di tradurre quelle sensazioni nel nostro gioco, ma ci siamo ispirati anche ad altre opere di Kurosawa come I Sette Samurai del 1954, un film che definisce il mio concetto di cosa sia davvero un samurai".

Ricollegandosi alle parole di Fox, anche Connell riflette sull'importanza del lavoro di Akira Kurosawa nel processo creativo compiuto da Sucker Punch per realizzare Ghost of Tsushima e spiega che "abbiamo voluto chiamare 'Kurosawa Mode' questa opzione per consentire agli utenti di ritrovare le emozioni delle opere in bianco e nero di Akira Kurosawa. Ma non si tratta solo di un filtro grafico, in realtà abbiamo condotto alcune ricerche su quali scelte stilistiche avrebbe potuto compiere Kurosawa. Ci siamo chiesti ad esempio quanto fossero profondi i livelli di nero e quanto luminosi potessero essere i bianchi. E poi abbiamo giocato con l'audio, il nostro team specializzato nella realizzazione del sonoro ha uno strumento che imita i suoni emessi dalle vecchie TV a tubo catodico, ma anche tutte le apparecchiature elettroniche degli anni '50. Tutto questo contribuisce a dare al gioco una sensazione di intrattenimento teatrale in questa modalità".

La Kurosawa Mode che permette di giocare Ghost of Tsushima in bianco e nero sarà disponibile sin dal lancio del kolossal a mondo aperto di Sucker Punch, previsto per il sempre più prossimo 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.