Ghost of Tsushima: svelate le dimensioni dell'esclusiva PS4 di Sucker Punch

Il mese di maggio ha visto il team di Sony porre un grande accento su Ghost of Tsushima, nuova esclusiva in arrivo su PlayStation 4 e firmata dagli autori di InFamous e Sly Cooper.

L'avventura nipponica sviluppata da Sucker Punch è stata infatti protagonista di uno State of Play interamente dedicato, durante il quale sono stati svelati moltissimi nuovi dettagli sul gameplay di Ghost of Tsushima. I giocatori in attesa di poter vestire i panni di Jin Sakai hanno così potuto apprendere intriganti informazioni sulle meccaniche che li guideranno nell'esplorazione dell'isola di Tsushima e nuovi dettagli sul sistema di combattimento elaborato dal team di sviluppo, a cavallo tra combattimenti in linea con la tradizione Samurai e tecniche Stealth.



Mentre la data di pubblicazione di Ghost of Tsushima si avvicina, anche sulle pagine del PlayStation Store italiano fanno la propria comparsa dettagli aggiuntivi sulla produzione. Tra questi ultimi troviamo anche indicazioni sullo spazio in memoria necessario per procedere all'installazione del gioco su PS4. Nello specifico, lo store digitale riferisce di una richiesta di 50 GB di spazio libero su disco fisso.



Il titolo, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio e porterà con sé numerose opzioni di personalizzazione dell'esperienza, inclusa la modalità Cinema Samurai di Ghost of Tsushima.