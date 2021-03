Ghost of Tsushima, sviluppatori nominati Ambasciatori di Tsushima: premiata Sucker Punch

In attesa di scoprire se Sucker Punch sta lavorando a Ghost of Tsushima 2 oppure no, arriva una notizia decisamente interessante per il team di sviluppo di casa Sony.

Come ormai ampiamente noto, l'open-world ambientato sull'Isola di Tsushima rievoca i dettami della Via del Guerriero degli antichi Samurai, rievocando al contempo -se pur in chiave romanzata - le vicende che portarono all'invasione dell'atollo nipponico da parte dell'esercito mongolo nel XIII secolo. In seguito alla ammirevole direzione artistica che caratterizza Ghost of Tsushima, sono molti i videogiocatori che hanno scoperto le bellezze dell'omonima isola, portando addirittura all'avvio di una campagna di crow-funding per la ristrutturazione di uno dei templi della località.

Per questi meriti, le autorità della città di Tsushima hanno deciso di conferire al Game Director Nate Fox e al Creative director Jason Connell il titolo di Ambasciatori dell'isola di Tsushima presso la città di Nagasaki. La cerimonia di assegnazione della prestigiosa onorificenza si svolgerà ovviamente in maniera digitale, a causa delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria globale. Per l'occasione, la località giapponese ha inoltre annunciato che collaborerà con Sony per dare vita ad una nuova campagna di promozione turistica volta a diffondere ulteriormente la conoscenza delle bellezze e della storia di Tsushima.