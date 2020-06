Ghost of Tsushima: la tempesta incombe nel nuovo trailer cinematico

Dopo aver spiegato come padroneggiare la katana di Ghost of Tsushima, i ragazzi di Sucker Punch realizzano un suggestivo trailer in computer grafica che ripercorre i tragici momenti dell'invasione Mongola e delinea i contorni dell'avventura a mondo aperto che vivremo nei panni di Jin Sakai.

Il filmato in cinematica proposto dalla sussidiaria dei PlayStation Studios segue i due trailer giapponesi di Ghost of Tsushima e ci permette di intuire la rabbia nutrita da Jin nei confronti dell'esercito Mongolo che, in questa reinterpetazione storica degli eventi accaduti nel XIII secolo, hanno dato il via all'invasione del Giappone partendo proprio dall'isola di Tsushima.

Nel video trovano spazio anche dei combattimenti con la katana, l'elemento di gameplay su cui si incardinerà buona parte dell'impianto ludico dell'opera sia per quanto concerne la progressione della trama che le sessioni di esplorazione libera di una mappa che, con le sue diverse regioni, proverà a ricreare fedelmente il Giappone Feudale.



La vendetta di Jin Sakai ordita contro gli invasori della sua amata isola partirà ufficialmente il 17 luglio, in coincidenza dell'approdo di Ghost of Tsushima in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, consigliamo a chi ci segue di recuperare questo nostro approfondimento su combattimento ed esplorazione di Ghost of Tsushima.