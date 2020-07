Ghost of Tsushima: i tempi di caricamento sono stati 'allungati' per un motivo particolare

L'ultima fatica di Sucker Punch è ora disponibile per tutti ed iniziano ad emergere le prime curiosità sullo sviluppo di Ghost of Tsushima. A quanto pare infatti gli sviluppatori hanno allungato alcuni tempi di caricamento con uno scopo ben preciso.

In una intervista con Kotaku, il lead engine programmer di Sucker Punch Adrian Bentley ha parlato degli ottimi risultati tecnici raggiunti da Ghost of Tsushima. Alla base di tale successo vi è stato un lavoro di ottimizzazione sulla compressione degli asset grafici e sul caricamento dei contenuti in-game. L'insieme di tali tecniche ha permesso al gioco di raggiungere tempi di caricamento molto rapidi e la quasi totale assenza di effetti di pop-in.

Bentley ha poi sottolineato come la natura di Ghost of Tsushima abbia aiutato il processo di ottimizzazione poiché "grandi parti del gioco sono progettate per essere in un ambiente pacifico e meditativo" laddove altre produzioni appesantiscono l'engine con ambienti "rumorosi". Lo sviluppatore ha poi condiviso una curiosità sui tempi di caricamento, soprattutto su quelli che avvengono dopo una morte. In questi frangenti infatti vengono condivisi sullo schermo i classici suggerimenti che potrebbero aiutare i giocatori a sopravvivere. Sucker Punch si è accorta che questi tempi di caricamento erano troppo brevi per permettere un corretto accesso alle informazioni. Per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso di "estendere artificialmente i tempi inattivi" in quelle situazioni che altrimenti avrebbero visto comparire le immagini solo per una frazione di secondo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è disponibile per PlayStation 4 e PS4 Pro. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Ghost of Tsushima a cura di Giuseppe Arace.