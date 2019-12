Ghost of Tsushima ai The Game Awards: anche gameplay per lo show di Keighly

In occasione del recente PlayStation State of Play, i vertici di casa Sony hanno presentato al pubblico un nuovo teaser trailer di Ghost of Tsushima.

Il filmato si è tuttavia interrotto dopo una breve sequenza, mostrando a schermo la dicitura "continua". In seguito è stato confermato che Ghost of Tsushima sarà ai The Game Awards 2019. Durante lo show organizzato e condotto dal giornalista canadese Geoff Keighley, sarà dunque possibile dare uno sguardo più approfondito alla nuova IP di Sucker Punch. Ma nel corso della serata odierna, sono giunti ulteriori dettagli sulla presenza di Ghost of Tsushima allo show. Dalle pagine del proprio attivissimo account Twitter ufficiale, infatti, lo stesso Keighley è tornato sull'argomento, condividendo il seguente messaggio: "Sono profondamente entusiasta del fatto che domani vedrete tutti questo trailer! Si tratta della nostra più lunga première per lo show, un vero viaggio cinematico (non preoccupatevi, con anche gameplay!)".



Sembra dunque che nel corso della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire diversi dettagli sulle caratteristiche di Ghost of Tsushima. Cosa ne pensate, siete curiosi di saperne di più sul titolo di Sucker Punch? L'appuntamento con i The Game Awards, lo ricordiamo, è fissato per le ore 2:30 del fuso orario italiano.