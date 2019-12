Ghost of Tsushima ai The Game Awards: il nuovo trailer svela la finestra di uscita!

Dopo aver presentato un nuovo teaser trailer di Ghost of Tsushima in occasione del recente PlayStation State of Play, Sony ha offerto al pubblico una nuova occasione per dare uno sguardo al gioco targato Sucker Punch.

Come promesso da Geoff Keighley, Ghost of Tsushima è tornato ai The Game Awards 2019: il palco dell'evento organizzato e condotto dal noto giornalista canadese ha infatti ospitato l'attesa produzione, in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dello show, in particolare, la platea videoludica ha potuto visionare la versione completa del trailer di Ghost of Tsushima introdotto durante lo State of Play. Ovviamente, trovate il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news! Cosa ve ne pare?



Il nuovo trailer ha inoltre annunciato la finestra di lancio prevista per il gioco targato Sucker Punch: il titolo approderà sul mercato videoludico nel corso dell'estate 2020!