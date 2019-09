Ghost of Tsushima sarà al Tokyo Game Show, ma non con una demo giocabile

Sony ha annunciato nelle scorse ore la lineup per il Tokyo Game Show 2019: la compagnia giapponese porterà in fiera vari titoli per PlayStation 4 e PlayStation VR, nell'elenco diffuso compare anche Ghost of Tsushima, con una precisione necessaria.

Esattamente come nel caso di Death Stranding al TGS 2019, anche il gioco di Sucker Punch sarà presente solamente con un trailer e non in forma giocabile con una demo. Il comunicato diffuso da Sony parla genericamente di "trailer" senza specificare se si tratti di materiale inedito oppure no. Non è escluso che possa trattarsi di un video già pubblicato in Occidente e presentato in fiera per la prima volta al pubblico asiatico con doppiaggio e testi in giapponese. Per saperlo non ci resta che attendere la prossima settimana, il Tokyo Game Show si terrà dal 12 al 15 settembre.

Quando uscirà Ghost of Tsushima? Al momento il gioco degli autori di inFAMOUS è ancora privo di una data di lancio, secondo molte speculazioni il titolo verrà mostrato a febbraio insieme a PS5 durante il PlayStation Meeting 2020, non ancora ufficializzato da Sony. Ci sono buone probabilità che Ghost of Tsushima possa uscire alla fine del prossimo anno su PS4 e come gioco di lancio della nuova console.