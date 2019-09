Ghost of Tsushima al Tokyo Game Show: non è prevista la pubblicazione di nuovi trailer

Recentemente, Sony ha ufficialmente presentato la propria line up PS4 e PS VR per il Tokyo Game Show, offrendo così maggiori dettagli sulla propria presenza alla celebre fiera videoludica nipponica.

La presenza di Ghost of Tsushima all'interno dell'elenco pubblicato aveva generato speranza nel pubblico. Nonostante fosse stato specificato che il titolo non sarebbe stato presente al TGS 2019 in forma giocabile, sembrava potesse esserci la possibilità di visionare un nuovo trailer del gioco. Purtroppo, pare proprio che non sarà così.



A commentare la presenza di Ghost of Tsushima all'interno della line-up Sony è infatti intervenuto Andrew Goldfarb, Communications Manager presso Sucker Punch. Dal suo profilo Twitter ufficiale, quest'ultimo, rispondendo ad una domanda di un utente, ha infatti dichiarato che il team non ha "piani per il Tokyo Game Show". Nel cinguettio, Goldfarb ha affermato che, probabilmente, durante la fiera nipponica saranno mostrati trailer già noti del gioco.



Svaniscono così le speranze di avere durante il TGS novità su Ghost of Tsushima, che resta sicuramente uno dei titoli più attesi dalla community videoludica attiva su PlayStation 4. Ad ora, il gioco di Sucker Punch è privo di una data di pubblicazione precisa: nel corso del mese di luglio, la software house aveva condiviso diversi annunci di lavoro, volti ad assumere personale per supportarne lo sviluppo.