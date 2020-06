Ghost of Tsushima: il trailer giapponese cattura l'essenza dell'action PS4

I curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation Japan pubblicano un nuovo trailer di Ghost of Tsushima che riassume l'esperienza ludica dell'action free roaming di Sucker Punch in arrivo su PlayStation 4.

Il video, della durata di poco più di due minuti, riprende le fasi salienti dei precedenti filmati di gameplay mostrati da Sucker Punch e ci aiuta a familiarizzare con gli elementi grafici, contenutistici e artistici che andranno a tratteggiare l'epica battaglia intrapresa da Jin Sakai per liberare la sua isola dagli odiati invasori Mongoli. Se volete saperne di più, qui trovate un approfondimento sulla storia di Ghost of Tsushima.

Ciò che contraddistingue questo trailer è però la cura riposta dai suoi autori nel montare ogni singolo spezzone per rappresentare a schermo gli aspetti più emozionanti del sistema di combattimento, del canovaccio narrativo e di tutti quei fattori estetici che concorreranno a plasmare l'opera.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Ghost of Tsushima e vi ricordiamo che l'ultima fatica digitale degli autori della serie di inFamous è prevista al lancio in esclusiva su PS4 per l'ormai non troppo lontano 17 luglio.