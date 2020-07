Ghost of Tsushima: trapelano i filmati offscreen prima del lancio su PS4

Mentre monta l'attesa degli appassionati di action adventure per l'uscita ormai imminente di Ghost of Tsushima su PS4, in rete stanno spuntando sempre più video di utenti che, entrati anticipatamente in possesso del titolo, stanno mostrando degli spezzoni di gameplay del nuovo progetto firmato da Sucker Punch.

Dopo le brevi clip sulla personalizzazione di Jin, sulle pagine del forum di ResetEra sono apparsi dei veri e propri video ripresi da un anonimo giocatore che sta già esplorando l'isola di Tsushima nei panni del samurai dell'esclusiva PS4.

I nuovi filmati offscreen (tre in tutto, con un gameplay complessivo di circa 15 minuti) immortalano il personaggio di Ghost of Tsushima impegnato in una serie di combattimenti con la katana: sempre in questi video sono presenti anche dei fugaci frangenti free roaming che mostrano delle porzioni di mappa. Nel momento in cui scriviamo, le versioni originali dei video in questione sono state già rimosse, non prima però di essere ripubblicate su altre piattaforme e sui social seguendo il triste schema osservato anche in altre occasioni, come quella dei video leak di The Last of Us 2.

Decisamente meno "compromettenti" sono invece le scene che impreziosiscono il video di lancio di Ghost of Tsushima e le suggestive atmosfere che caratterizzano il tema dinamico PS4 proposto gratuitamente da Sony nell'attesa dell'uscita del nuovo titolo di Sucker Punch, prevista per il 17 luglio.