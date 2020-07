Ghost of Tsushima vi trasporta in Giappone con il primo brano della colonna sonora!

Mancano ancora diversi giorni alla pubblicazione di Ghost of Tsushima, ma l'esordio del gioco è ormai piuttosto imminente: per ingannare l'attesa, Sony ha deciso di fare un gradito regalo alla community videoludica.

Il colosso nipponico ha infatti pubblicato un primo brano tratto dalla colonna sonora ufficiale del titolo Sucker Punch. Con l'emblematico titolo di "The Way of the Ghost" ("La via del fantasma"), il brano si presenta come un delicato e suggestivo crescendo di intensità, che culmina nella sezione conclusiva con una coinvolgente performance della voce femminile che ne accompagna l'incedere. In lingua giapponese, la canzone è opera di Ilan Eshkeri e Shigeru Umebayashi, pronti a trasportare i giocatori nel cuore dell'Estremo Oriente del XIII secolo. Ovviamente, potete ascoltare The Way of the Ghost direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare delle sonorità proposte dal brano?



Per preparare il pubblico all'imminente inizio dell'avventure di Jin Sakai sull'isola di Tsushima, Sony e Sucker Punch hanno reso disponibile un nuovo trailer di Ghost of Tsushima, che ci prepara all'arrivo di una violenta tempesta. I giocatori riusciranno ad arginare l'avanzata dell'esercito mongolo e a scongiurare l'occupazione dell'atollo nipponico? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che la recensione di Ghost of Tsushima sarà pubblicata sulle pagine di Everyeye in data 14 luglio.