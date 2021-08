Ghost of Tsushima: dove trovare le armature Tadayori e Gosaku

Durante la vostra avventura nei panni dello Spettro Jin Sakai in Ghost of Tsushima avrete la possibilità di ottenere numerose armature e set di abbigliamento differenti con le quali potrete poi personalizzare il vostro protagonista, in modo da ottenere di volta in volta bonus decisamente molto utili in combattimento e aspetti sempre diversi.

Due delle armature che possono essere ottenute ed equipaggiate durante l'avventura in Ghost of Tsushima sono quelle del leggendario arciere Tadayori e quella di Gosaku: entrambe queste armature possono essere ottenute come parte del premio per il completamento di due dei sei Racconti Mitici presenti nel gioco base, chiamati rispettivamente La Leggenda di Tadayori e L’indistruttibile Gosaku. L’armatura di Tadayori, focalizzata sull’ingaggio a distanza dei vostri nemici, vi permetterà di aumentare la velocità con la quale incoccate e ricaricate le frecce dalla faretra, ottenere un aumento di 2 secondi alla durata della barra della Concentrazione e un bonus ricarica del 50% per la barra di Concentrazione dopo ogni colpo alla testa messo a segno. L’armatura di Gosaku invece, focalizzata su uno stile di gioco piuttosto difensivo, vi permetterà di ottenere un aumento enorme della salute del protagonista, oltre ad un aumento dei danni da barcollamento inflitti ai vostri avversari ed un ulteriore bonus che ripristina il 20% della vostra salute mancante per ogni nemico barcollante ucciso.

Come ottenere l’armatura Tadayori

Come ottenere l’armatura Gosaku

Fattoria Iijima, prefettura di Umigi, regione di Toyotama

Fattoria Koshimizu, prefettura di Kushi, regione di Toyotama

Fattoria Yagata, prefettura di Kashine, regione di Izuhara

Villaggio di Kuta, prefettura di Ariake, regione di Izuhara

Villaggio di pescatori di Ohama, prefettura di Tsutsu, regione di Izuhara

Villaggio di Aoi, prefettura di Tsutsu, regione di Izuhara

Come già accennato, potrete ottenere questa armatura al termine del Racconto Mitico La Leggenda di Tadayori: per attivare questa particolare missione dovrete per prima cosa parlare con il cantastorie della zona di Azamo, il quale si trova a sud-ovest del villaggio di Izuhara. Il bardo vi dirà che per trovare la posizione dell’armatura della leggenda dovrete seguire le distese difino a trovare una “corona viola”, ovvero una zona in cui i crisantemi viola cingono completamente la cima di una piccola collina. Per trovare questa particolare posizione vi basterà dirigervi prima verso lo, distante circa 700 metri dal luogo di partenza, e poi proseguire in direzione est: non appena troverete le prime distese di fiori vi basterà seguirli fino a trovare la corona. A questo punto dovrete raggiungere la cima della collina, dove troverai un contenitore con una mappa che indica la posizione del prossimo obiettivo da raggiungere: la montagna indicata corrisponde con quella visibile esattamente alle vostre spalle, nei pressi di alcuni alberi di arancio e di altri crisantemi viola. Una volta raggiunta la montagna dovrete scalarla fino a raggiungere un cimitero: qui verrete intercettati da un arciere di nome Kaede, che tenterà di farvi desistere dal tentativo di ottenere l’armatura di Tadayori. A questo punto dovrete quindi, al termine del quale otterrete finalmente la posizione dell’armatura: raggiungete il luogo designato nei pressi della baia di Azamo e potrete finalmente raccogliere l’armatura, dopodiché vi basterà portare a termine il resto del racconto e sarete finalmente pronti per indossarla in ogni momento.Il Racconto Mitico che vi porterà ad ottenere l’armatura di Gosaku può essere avviato solamente: in particolare, dovrete parlare con il cantastorie che si trova al Villaggio di Akashima dopo aver completato la missione principale chiamata Un Nuovo Orizzonte. Il bardo vi narrerà la storia di Gosaku e vi spiegherà che per ottenere la sua armatura dovrete prima riuscire a recuperare leche vi permetteranno poi di aprire la cripta in cui è nascosta: ciascuna di esse vi verrà consegnata dopo aver liberato dall’occupazione mongola una delle sei fattorie e villaggi della regione e aver tratto in salvo tutti gli ostaggi. Le fattorie in questione sono le seguenti:

Dopo aver recuperato le sei chiavi, vi basterà seguire il vento guida per trovare la porta di pietra dietro la quale si cela il percorso per salire fino in cima alla collina e recuperare, finalmente, l’armatura di Gosaku. Anche nella nuova espansione Isola di Iki è possibile trovare e recuperare un set di armatura leggendaria: stiamo parlando dell'armatura di Sarugami, appartenuta al leggendario pirata Kiru Mano Nera.