Ghost of Tsushima e Uncharted, tra gioco e film: l'accordo tra Sony e Netflix

Prosegue a pieno ritmo l'impegno di Sony nel tracciare collegamenti tra l'immaginario videoludico plasmato dai PlayStation Studios e il proprio comparto cinematografico.

È infatti di recente diffusione la notizia di un accordo colossale che vedrà i film degli studios Sony arrivare in esclusiva su Netflix. Nell'accordo sembrano essere incluse anche le pellicole a tema videoludico. In questa specifica categoria rientrano i già annunciati film dedicati ad Uncharted e a Ghost of Tsushima, ma ulteriori brand potrebbero in futuro unirsi alla rassegna. I rumor in tal senso sono infatti tutt'altro che scarsi, con ipotesi legate a pellicole ispirate a The Last Guardian o persino un film di Demon's Souls. Tali indiscrezioni, tuttavia, non hanno al momento trovato alcun tipo di conferma ufficiale da parte di Sony o dei team di sviluppo guidati da Fumito Ueda e Hidetaka Miyazaki.



Al momento, purtroppo, sono del resto molto poche anche le informazioni ufficiali disponibili sui progetti Sony già annunciati. Il film dedicato ad Uncharted, che vedrà protagonista l'attore Tom Holland, è al momento ancora privo di una finestra di uscita precisa. La pellicola, inoltre, non si è ancora mostrata in azione in alcun trailer di presentazione del progetto. Situazione similare per il film ispirato a Ghost of Tsushima, annunciato solo di recente da Sucker Punch.