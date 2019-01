Ghost of Tsushima uscirà nel 2019 su PS4, secondo un noto insider

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue ultime dichiarazioni sul nuovo, ipotetico capitolo della saga sparatutto di SOCOM, il famoso insider Tidux gioca con le coronarie degli appassionati di action adventure spiegando, a suo dire, come il lancio di Ghost of Tsushima non sia poi così lontano.

Nel consueto giro di auguri per il nuovo anno con i suoi follower su Twitter, il buon Tidux si è lasciato andare a una serie di indiscrezioni che riguardano i prossimi videogiochi in uscita su PlayStation 4.

"Il 2019 sarà un grande anno per PlayStation, stanno organizzando qualcosa di veramente grosso", spiega Tidux prima di indicare i titoli che, nel corso del 2019, contribuiranno a rendere speciale l'anno degli appassionati di PS4, ovvero Days Gone, Ghost of Tsushima, Concrete Genie, Dreams e un ultimo progetto non meglio specificato.

Con queste sue nuove affermazioni, l'insider decide di andare in netta controtendenza rispetto a quanto illustrato dagli analisti di settore e da altri "rumoristi" che ritengono altamente improbabile l'uscita di Ghost of Tsushima entro la fine del 2019, ventilandone persino uno slittamento alla prossima generazione come titolo di lancio di PlayStation 5.

Sia le nuove dichiarazioni di Tidux che le altre indiscrezioni e analisi circolate in rete negli ultimi mesi, comunque, non sono supportate da alcuna prova e, di conseguenza, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni rumor riguardante l'ambizioso progetto di Sucker Punch ambientato nel 1274 tra i ciliegi in fiore e i templi shintoisti dell'isola di Tsushima.