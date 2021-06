Ghost of Tsushima uscirà su PC o resterà solo su PS4 e PS5?

Ghost of Tsushima uscirà su PC? Sono in molti a farsi questa domanda, anche alla luce della sempre maggior volontà di Sony di investire sul mercato dei giochi PC, come dimostra anche il recente lancio di Days Gone di Bend Studio.

Chiariamo subito che al momento Ghost of Tsushima non è stato annunciato su PC e non sembrano esserci piani per portare il gioco su Steam. In passato è stata lanciata una petizione per convincere Sony e Sucker Punch a portare Ghost of Tsushima su PC ma apparentemente senza troppi risultati.

Ghost of Tsushima ha venduto oltre 6.5 milioni di copie dal lancio avvenuto nel luglio 2020 e nei mesi scorsi è stato annunciato anche il film di Ghost of Tsushima, diretto da Chad Stahelski, già responsabile della serie John Wick.

E' chiara quindi l'intenzione di PlayStation Studios di trasformare Ghost of Tsushima in un vero e proprio franchise, da tempo si sono diffusi anche rumor su un sequel, tuttavia non ancora confermato. E' difficile dire se il gioco possa arrivare su piattaforma PC in futuro oppure no, Sony si è dimostrata certamente aperta a portare le sue IP su Personal Computer ma non sono stati fatti nomi per i prossimi candidati, anche se si rumoreggia di un possibile debutto di Uncharted 4 Fine di un Ladro su PC.