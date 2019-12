Ghost of Tsushima: agli utenti verrà data la massima libertà di gioco

Ghost of Tsushima, titolo molto atteso dai possessori di PlayStation 4 e uno dei protagonisti dell'ultimo State of Play, potrebbe dare ai giocatori una grande libertà grazie al suo mondo aperto e liberamente esplorabile.

Tale informazione è stata data dallo stesso team di sviluppo nel corso di un'intervista risalente a qualche settimana fa e durante la quale si è parlato anche della mappa di gioco. Pare infatti che nel corso dell'avventura il giocatore non verrà mai obbligato a raggiungere una specifica posizione e potrà decidere liberamente l'approccio da adottare nelle varie situazioni che si troverà ad affrontare. Come abbiamo visto nei pochi video di gameplay pubblicati sin dall'annuncio, il protagonista è in grado sia di attaccare i nemici a viso aperto che agire nell'ombra, così da decimare gli avversari senza che possano accorgersi del suo arrivo.

Dalle parole degli sviluppatori emerge anche uno stile di giochi che per certi versi ricorda quello di The Legend of Zelda Breath of the Wild e del più recente Death Stranding:

"Vogliamo davvero darvi la possibilità di decidere se raggiungere quella foresta di bambù che si vede in lontananza. Non ci sono punti specifici attraverso i quali passare, non ci sarà nulla che vi obbligherà ad andare in quella foresta di bambù."

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro nel corso dell'estate 2020.

Avete già visto l'ultimo trailer di Ghost of Tsushima mostrato in occasione dello State of Play dello scorso 10 dicembre 2019? Sucker Punch ha anche pubblicato uno splendido wallpaper di Ghost of Tsushima per la gioia di tutti i fan in attesa del titolo.