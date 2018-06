Ghost of Tsushima: vediamo il video gameplay dell'E3 doppiato in giapponese

Sony ha mostrato per la prima volta il gameplay di Ghost of Tsushima nel corso della sua conferenza E3, tenutasi pochi giorni fa. In quell'occasione, i personaggi erano doppiati in inglese, tuttavia in tanti sono curiosi di ascoltare le voci giapponesi, data l'ambientazione del titolo.

Ebbene, adesso i giocatori interessati potranno soddisfare la propria curiosità: Playstation Japan ha infatti pubblicato sul canale Youtube ufficiale lo stesso video gameplay con voci in lingua giapponese. Cosa ne pensate? Sceglierete questo doppiaggio per dare al gioco un'atmosfera più consona all'ambientazione?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Ghost of Tsushima è in sviluppo esclusivamente per Playstation 4 e Playstation 4 Pro, ma purtroppo la data di uscita al momento resta ancora ignota. Il gioco sarà ambientato sull'isola di Tsushima nel 1274 e ci racconterà le vicende di Jin Sakai, un samurai con un passato tumultuoso in lotta per salvare la propria terra dall'invasione mongola. In questi giorni i ragazzi di Sucker Punch hanno confermato che la demo vista all'E3 2018 è tratta da una missione secondaria. Il gioco includerà la Photo Mode, avrà diversi livelli di difficoltà selezionabili e un sistema di progressione. Per ulteriori informazioni e dettagli, rimandiamo alla nostra anteprima a opera di Francesco Serino.