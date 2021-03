Ghost of Tsushima ha venduto 6,5 milioni di copie: Sony festeggia con l'annuncio del film

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Nate Fox di Sucker Punch Productions ha annunciato che Sony Pictures ha appena dato il via alla lavorazione di un film di Ghost of Tsushima! La pellicola avrà per protagonista Jin Sakai, e sarà diretta da Chad Stahelski, regista che ha raggiunto la fama internazionale dirigendo la trilogia di John Wick.

Stahelski metterà al servizio della produzione anche la sua sconfinata esperienza nella realizzazione delle scene d'azione, avendo alle spalle una lunga carriera da stuntman e stunt coordinator. La data d'uscita del film è ancora sconosciuta, ma l'annuncio ha dato il pretesto al Game Director per aggiornarci sui dati di vendita del gioco: da quanto è stato lanciato nel luglio dello scorso anno, Ghost of Tsushima ha venduto ben 6,5 milioni di copie di Ghost of Tsushima! Con una punta d'orgoglio Fox ha anche svelato che oltre la metà dei videogiocatori è giunta ai titoli di coda: "Riuscite a crederci? I Mongoli digitali sono stati scacciati dalla Tsushima digitale circa 3,25 milioni di volte!".

Ghost of Tsushima, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4 e PS5. Sulla console di nuova generazione di casa Sony ha ricevuto una patch che sbloccato i 60fps. Il successo del gioco è stato talmente grande che Nate Fox e il Creative Director Jason Connell sono stati nominati ambasciatori ufficiali della vera isola di Tsushima.