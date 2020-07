Ghost of Tsushima: il vento si alza nel trailer di lancio

Sucker Punch e PlayStation Studios hanno pubblicato oggi il trailer di lancio di Ghost of Tsushima, la nuova esclusiva PS4 in arrivo venerdì 17 luglio. Siete pronti per vestire i panni di Jin e calarvi nelle atmosfere del Giappone Feudale?

"Siamo alla fine del tredicesimo secolo e l'Impero mongolo ha devastato intere nazioni nella sua campagna per conquistare l'Oriente. L'isola di Tsushima è tutto ciò che divide il Giappone dall'invasione mongola. L'isola è in fiamme all'indomani della prima ondata dell'assalto mongolo il samurai Jin Sakai decide che farà il possibile per proteggere il suo popolo e rivendicare la sua patria."

Ghost of Tsushima arriverà venerdì nei negozi e sul PlayStation Store, il preload digitale è già attivo anche in Europa e dunque potete iniziare a scaricare il gioco per non farvi trovare impreparati al day one. La recensione di Ghost of Tsushima sarà online invece martedì 14 luglio alle 16:00 ora italiana, nel frattempo potete correre a riscattare il tema dinamico gratis pubblicato per festeggiare il lancio del gioco.

Lo sapevate? Ghost of Tsushima sarà doppiato in italiano sin dal lancio, il voice over verrà introdotto dalla patch 1.03, disponibile già da venerdì.