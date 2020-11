Ghost of Tsushima e Vertical Photography con Cristiamo Bonora domani su Twitch

In compagnia di Cristiano Bonora, la redazione di Everyeye discuterà di Vertical Photography e delle sue potenzialità artistiche in videogiochi come Ghost of Tsushima, il kolossal a mondo aperto di Sucker Punch candidato per il GOTY ai The Game Awards 2020 che si terranno a dicembre.

Dalla sua piattaforma di Virtual Gaming Photography, Bonora ha provato a catturare l'essenza del Giappone medievale immergendosi nelle atmosfere dell'esclusiva PS4 per allestire una squisita galleria d'arte videoludica.

Oltre all'impegno profuso fotografando Ghost of Tsushima, il talentuoso autore ha concretizzato la sua duplice passione per i videogiochi e la fotografia realizzando tanti altri progetti che trovate sulle sulle nostre pagine seguendo questo link sui lavori di Cristiano Bonora, da Metro Exodus ad Assassin's Creed Odyssey passando per Marvel's Spider-Man e God of War.

L'appuntamento con Bonora e la nostra redazione è alle ore 17:00 di martedì 24 novembre sul canale Twitch di Everyeye. Se avete delle domande da porre a Cristiano, servitevi pure del sottostante modulo dei commenti