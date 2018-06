Ghost of Tsushima: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di inFAMOUS

Dal team autore di inFamous arriva Ghost of Tsushima, un gioco d'azione ambientato nell'Antico Giappone ai tempi dei Samurai, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro nel 2019.

Abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse e, dopo averlo visto in azione, gran parte dei nostri dubbi sono letteralmente spariti. Ghost of Tsushima è un prodotto molto ricercato dal punto di vista estetico, che amalgama elementi del cinema orientale e suggestioni di genere fornendo una sua, personalissima visione.

È raro che uno sviluppatore occidentale riesca a riprodurre adeguatamente un'estetica così distante senza snaturarla, eppure pare proprio che il team americano stia centrando pienamente l'obiettivo. Per quanto riguarda il gameplay, considerati i trascorsi dello sviluppatore, la sensazione è che il sistema di combattimento sarà più indirizzato alla semplicità che ai meccanismi complessi di uno Shadows Die Twice. Alla luce di quanto visto, tuttavia, il titolo ha tutte le carte in regola per diventare il miglior titolo di sempre di Sucker Punch.

Trovate maggior informazioni nella nostra Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e nell'anteprima di Ghost of Tsushima cura di Francesco Serino.