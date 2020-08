Ghost of Tsushima: un video fan made cattura l'essenza del kolossal PS4

Dopo aver attirato le attenzioni degli appassionati con un video omaggio alle esclusive PlayStation, l'utente di Reddit conosciuto come Much118 si è cimentato in un nuovo progetto e, guardando sempre alla galassia PS4, ha dato forma a uno spettacolare filmato fan made su Ghost of Tsushima.

A giudicare dai commenti entusiastici degli appassionati e dai circa 17.000 "Mi Piace" ottenuti in meno di ventiquattr'ore sul popolare forum videoludico, il redditor è davvero riuscito a centrare il segno e a catturare l'essenza dell'ultima avventura a mondo aperto di Sucker Punch.

Negli appena 68 secondi che compongono il gameplay trailer confezionato da Much118, l'utente ha saputo immortalare a schermo la grande varietà delle ambientazioni dell'isola di Tsushima e le forti emozioni restituite dai combattimenti con la katana di Jin Sakai, il tutto senza cadere in fastidiosi spoiler sulla trama.

In calce alla notizia trovate il nuovo video realizzato dal redditor: dategli un'occhiata e diteci che cosa ne pensate di questo progetto amatoriale. Intanto, vi ricordiamo che i fan dell'ultima esclusiva PlayStation 4 stanno utilizzando la splendida Photo Mode di Ghost of Tsushima per pubblicare sui social più di un milione di immagini al giorno.