Ghost of Tsushima: la video recensione dell'ultima esclusiva Sony per PS4

Ghost of Tsushima di Sucker Punch ha il compito di chiudere il ciclo delle esclusive PlayStation 4 dopo i botti di The Last Of Us Parte 2 a giugno. Il risultato? Non sempre perfetto.

Come evidenziato dal nostro Giuseppe Arace nella recensione di Ghost of Tsushima, il gioco "chiude senza troppo clamore la generazione di PlayStation 4. Sucker Punch imbastisce un’avventura ricca di ambizioni che non sempre riescono a concretizzarsi o a trovare il loro equilibrio. Discretamente vasta e piena di attività secondarie, che però tendono molto presto a sfociare nella ripetitività, l’epopea di Jin Sakai si barcamena così tra soluzioni ludiche ispirate e altre dal concept fin troppo stantio, che non le permettono di distinguersi tra i membri più di spicco del clan Sony."

Per mettere le mani sull'epopea di Jin dovrete attendere il 17 luglio, data di uscita ufficiale del gioco, disponibile ovviamente in esclusiva solo su PlayStation 4 e PS4 PRO. Nell'attesa potete scaricare gratis il tema di Ghost of Tsushima per PS4, un tema dinamico in regalo per festeggiare l'uscita del gioco, infine ricordiamo che il preload di Ghost of Tsushima è già disponibile sul PlayStation Store per coloro che hanno effettuato il preordine... buon download!