Ghost of Tsushima vs Animal Crossing New Horizons: due esclusive guidano la classifica UK

Si aggiorna la classifica videoludica delle vendite in Gran Bretagna, con una Top Ten che include al suo interno alcune new entry e che vede due importanti esclusive contendersi lo scalino più alto del podio.

In testa alle preferenze dei cittadini UK si colloca questa settimana Ghost of Tsushima, ultima fatica di Sucker Punch e open world che ricrea le atmosfere del Giappone feudale immergendo il giocatore in una particolare cornice storica: l'invasione dell'Isola di Tsushima da parte dell'armata mongola. Medaglia d'argento invece per Animal Crossing: New Horizons, che nonostante un esordio che si colloca nel mese di marzo, ancora non accenna ad abbandonare il podio. Spazio però anche per le nuove uscite, con Destroy All Humans che riesce ad aggiudicarsi il terzo posto.



Di seguito, trovate dunque la Top Ten UK della settimana:

Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons Destroy All Humans Mario Kart 8: Deluxe F1 2020 Paper Mario: The Origami King Skater XL The Last of Us Part 2 Grand Theft Auto 5 Minecraft

In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la recensione di Ghost of Tsushima , redatta dal nostro Giuseppe Arace. A questa si affianca anche la più recente recensione del remake di Destroy All Humans , a cura del nostro Alessandro Bruni.