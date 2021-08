Ghost of Tsushima X God of War: l'isola di Iki fa il pieno di Easter Egg, come trovarli

Come spesso accade nel mondo delle esclusive a marchio Sony, anche Sucker Punch ha deciso di nascondere alcuni omaggi ai personaggi PlayStation all'interno del proprio ultimo titolo.

Come descritto dal nostro Giuseppe Arace all'interno della sua recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut, la riedizione dell'open world della software house include un'area completamente inedita: l'isola di Iki. Ebbene, nell'atollo, Jin Sakai può imbattersi in una serie di simpatici Easter Egg dedicati a nientemeno che l'ultimo God of War.

In particolare, nell'attesa dell'arrivo di God of War 2 nel 2022, i giocatori di Ghost of Tsushima possono imbattersi in una speciale armatura ispirata proprio al Fantasma di Sparta. Nei pressi dello Shrine of Ash (Tempio di Cenere), il protagonista può avvistare un rimando al leggendario Leviatano. Un'ascia conficcata in un tronco si trova infatti in prossimità di una statua, ai piedi della quale è presente una pergamena. Quest'ultima offre una serie di richiami all'avventura norrena di Kratos e Atreus, con alcuni indizi su come sbloccare uno speciale set per Jin Sakai.

Nello specifico, è necessario seguire alcuni brevi passaggi: indossare l'armatura del Clan Sakai e utilizzare il touchpad del controller per sfoderare la spada. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un video esemplificativo. Il risultato sarà una breve cutscene, con conseguente conquista dell'armatura dedicata a God of War. L'avevate già trovata?