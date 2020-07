Ghost of Tushima in musica: un assaggio di due brani, tra cui il tema di Jin

Per offrire la giusta colonna sonora al viaggio emotivo del protagonista Jin Sakai, il team di Sucker Punch ha scelto di coinvolgere nello sviluppo due compositori: Ilan Eshkeri e Shigeru Umebayashi.

Il primo di questi, in particolare, ha avuto modo in passato di dedicarsi all'accompagnamento musicale di produzioni cinematografiche quali 47 Ronin, Coriolanus o Stardust ,e si è dimostrato particolarmente entusiasta della possibilità di lavorare alla colonna sonora di Ghost of Tsushima."Ho iniziato a studiare l’antica musica giapponese, le canzoni tradizionali, la musica di corte, la musica sacra, i taiko, così come le diverse scale pentatoniche della musica giapponese. - racconta Ehskeri - È un mondo vastissimo da esplorare e davvero ricco. Per la colonna sonora ho combinato canti e strumenti come lo shakuhachi, il koto, lo shamisen, i tamburi taiko e il biwa, la mia scoperta preferita. Il biwa è uno strumento suonato dai samurai, la cui arte ormai è quasi andata perduta: sono pochissimi i suonatori rimasti al mondo! Per fortuna, sono riuscito a trovarne uno per coinvolgerlo nelle musiche di Ghost".



Umebayashi, da parte sua, vanta la realizzazione della colonna sonora di opere quali La foresta dei pugnali volanti, The Grandmaster e True Legend. Sulla collaborazione con Sucker Punch, il compositore dichiara: "Sono nato a Kita-Kyushu, una città molto vicina all’isola di Tsushima. Ciononostante, non ci sono mai stato di persona e non conoscevo a fondo la storia di Tsushima prima di lavorare a questo gioco. [...] Spero che quando i giocatori ascolteranno la colonna sonora del gioco riusciranno a percepire i cuori della gente di Tsushima, di chi ama la propria terra, vivendo delle ricchezze offerte dalla natura, e i cuori dei guerrieri che seguono la via del samurai armati delle loro katane".



In calce a questa news, potete ascoltare un primo assaggio di due brani: il tema di Jin Sakai e la traccia Tsushima Suite III - Bushido. Cosa ve ne pare? Il gioco arriverà su PlayStation 4 il prossimo 17 luglio: sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale video dedicato alle 10 cose da sapere in vista del lancio di Ghost of Tsushima.