Ghost Recon Breakpoint: ricerca e offerta codici per la Closed Beta - Aggiornata

Aggiornamento: le chiavi a disposizione sono terminate, vi invitiamo a cercarne una nello spazio commenti qui sotto, vi ricordiamo infatti che ogni possessore di un codice potrà invitare un massimo di tre persone a partecipare alla Closed Beta di Ghost Recon Breakpoint. La condivisione è fortemente incoraggiata... e buon divertimento! Segue notizia originale.

"Gioca alla Beta di Ghost Recon Breakpoint dal 5 all'8 settembre e scopri in anteprima l'ostile e misterioso arcipelago di Auroa. Gioca in solitaria o in co-op contro i Lupi, oppure affronta altri giocatori in PvP."

Per ottenere la chiave per scaricare la Beta di Ghost Recon Breakpoint basterà effettuare il login su Everyeye.it (registrati) con il proprio account e successivamente cliccare sul pulsante con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice"che troverete qui sotto partire da questo momento.

Fatto questo visualizzerete il codice nella vostra pagina profilo (vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". La chiave ottenuta dovrà essere riscattata sul sito di Ghost Recon Breakpoint, dal quale potrete selezionare la piattaforma di riferimento (PC, PS4 o Xbox One), inoltre ogni codice offre la possibilità di invitare a giocare un massimo di altri tre amici.

Ricapitolando: ogni chiave garantirà l'accesso non solo al possessore del codice ma anche ad altri tre giocatori, la condivisione quindi è fortemente consigliata e potete utilizzare lo spazio commenti qui sotto per cercare compagni di gioco o mettere a disposizione il vostro codice per la Beta di Ghost Recon Breakpoint.

Alla Beta del gioco è associata anche una attività di beneficenza (denominata Man Down) in collaborazione con l'associazione Child's Play, grazie alla quale verrà donata una certa somma di denaro in baso a quanti Ghost sono stati riportati in vita durante il weekend della Closed Beta.



Non avete scuse per non partecipare alla Beta, ricordatevi che abbiamo a disposizione solamente 50 codici destinati ai più veloci tra di voi!