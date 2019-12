Ghost Recon Breakpoint: l'aggiornamento è stato rimandato

L'aggiornamento 1.1.0 di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint previsto per la giornata di domani, 18 Dicembre, è stato appena rimandato a Gennaio 2020. Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano bisogno di un po' di tempo per completare il tutto.

Lo ha annunciato la stessa Ubisoft in un comunicato stampa: "Nel nostro aggiornamento di Dicembre avevamo annunciato che il nostro Title Update 1.1.0 sarebbe stato disponibile il 18 Dicembre. Dopo attente considerazioni da parte del team, abiamo scelto di rimandarlo fino alla seconda metà di Gennaio, per assicurarne la giusta qualità".

Ci vorrà dunque ancora un mesetto per poter rifinire ulteriormente la patch, che includerà anche il Terminator Live Event. Attualmente però, al di là di quanto riportato sopra, non è stata confermata una data d'uscita più precisa.

"Il nostro obiettivo è quello di far uscire contenuti fatti bene e bug fix significativi, e per farlo ci serve un po' più di tempo. Questo significa che il Terminator Live Event e le migliorie menzionate nell'aggiornamento mensile, arriveranno con l'anno nuovo", ha concluso poi l'azienda.

Ubisoft ha diffuso la mappa dei contenuti per Ghost Recon, che illustra le novità in arrivo nel gioco nei prossimi mesi. Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate anche la nostra recensione di Ghost Recon.