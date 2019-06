Ghost Recon Breakpoint: analizziamo il gameplay del nuovo FPS Ubisoft!

In attesa del lancio di ottobre, Ubisoft svela nuovi dettagli sul gameplay di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e annuncia la data della beta in programma a settembre.

Tra i protagonisti della conferenza E3 2019 di Ubisoft e dello show organizzato da AMD per fare sfoggio della potenza della nuova famiglia di schede grafiche Radeon RX 5700, i Ghost del nuovo atto di questa iconica serie sparatutto dovranno fronteggiare la minaccia rappresentata dai Lupi, un'unità di mercenari comandati dal colonnello Cole D. Walker.

Guidati da Nomad, il nostro compito sarà quello di esplorare l'isola di Auroa per scoprire i motivi del tradimento degli ex compagni e acquisire esperienza sul campo per avere la meglio su nemici fortemente motivati ed equipaggiati con armi ipertecnologiche.

Tra frangenti squisitamente action e sessioni più ragionate venate di elementi survival, l'impianto ludico eretto da Ubisoft Paris promette di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti gli appassionati del genere, merito anche dell'attenzione riservata dagli sviluppatori transalpini alla componente cooperativa che correrà lungo tutta la campagna principale per consentirci di ingaggiare battaglia contro gli sgherri al seguito di Walker in gruppi composti da massimo tre alleati.



A questo punto non ci resta che lasciarvi alla nostra Videoanteprima, ma prima vi ricordiamo che la commercializzazione di Ghost Recon Breakpoint è prevista per il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.