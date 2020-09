Ghost Recon Breakpoint: arriva l'aggiornamento 3.0 per Red Patriot

A pochi giorni dal lancio dell'espansione Red Patriot di Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha annunciato l'aggiornamento 3.0 per il suo sparatutto cooperativo. L'update peserà 7 GB e introdurrà nuovi contenuti ed opzioni per la personalizzazione.

Nell'aggiornamento sono incluse le 10 missioni che costituiranno la campagna di Red Patriot e le prime due saranno affrontabili anche dai giocatori che non hanno acquistato il season pass. In questo caso tuttavia non sarà possibile ottenere le ricompense esclusive del DLC. Tra le altre novità introdotte da questo update c'è anche una nuova classe giocabile, l'Esploratore, che potrà avvalersi di alcune abilità speciali che includono la possibilità di controllare un drone e di utilizzare la visione termica, utile per scovare i nemici nascosti.

Ma non finisce qui: oltre a risolvere numerosi bug e problemi tecnici, il nuovo aggiornamento segna anche il debutto di nuove mappe per il PvP e armi inedite come la Paladin 9 SNR e l'ACS12. Non mancano all'appello nuovi costumi, veicoli e altri oggetti puramente cosmetici, mentre l'Armaiolo verrà aggiornato con un maggior numero di elementi cosmetici. Potete dare un'occhiata al changelog completo sul sito ufficiale di Ghost Recon Breakpoint. Ne approfittiamo per ricordavi che Red Patriot debutterà domani, martedì 15 settembre 2020, al termine di una breve fase di manutenzione della durata di due ore, la quale finirà alle ore 11:00 del mattino.