Ghost Recon Breakpoint: all'assalto di un campo nemico in un nuovo video gameplay

Tra pochi giorni, durante la conferenza E3 2019 di Ubisoft, avremo sicuramente modo di assistere ad una nuova presentazione di Ghost Recon Breakpoint, uno dei titoli di punta della casa francese per la prossima stagione videoludica.

Prima di allora, in ogni caso, abbiamo l'opportunità di ammirare un nuovo video gameplay tratto dal gioco. Nonostante duri appena due minuti, risulta essere ugualmente molto interessante poiché ci permette di farci un'idea precisa sulle meccaniche di gioco. Il filmato in questione, che potete visionare a questo indirizzo, mostra una squadra composta da quattro Ghost assaltare, e infine mettere al sicuro, il Wolf Camp, un insediamento occupato dai nemici.

Ghost Recon Breakpoint, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 ottobre (preceduto da una Beta), e su Google Stadia quando sarà disponibile. Il titolo sarà ambientato dopo i fatti narrati in Wildlands e ci porterà sulla sperduta isola Aurora, dove sorge una base della Skell Technology, una compagnia all'avanguardia nella progettazione di droni militari. Uno di questi è stato violato ed impiegato per uccidere un personaggio di spicco della scena internazionale. Durante Stadia Connect è stato mostrato un nuovo trailer incentrato sui Lupi, una fazione composta da soldati traditori che ha conquistato l'isola.