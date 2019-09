Ghost Recon Breakpoint avrà le microtransazioni, ecco come funzionano

Oltre ad aver svelato i contenuti dell'Anno 1 di Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha tolto i veli sul sistema di monetizzazione del gioco, il quale proporrà due differenti tipi di valute denominate Monete Ghost e Crediti Skell.

I Crediti Skell potranno essere ottenuti giocando e permetteranno di accedere ad accessori, nuovi progetti per le armi, personalizzazioni, veicoli, risorse ed equipaggiamenti. I Ghost Coin permetteranno di acquistare Crediti Skell con denaro reale così da poter sbloccare subito gli oggetti di proprio interesse, in ogni caso gli sviluppatori specificano come non sia necessario spendere soldi in quanto i crediti, come detto, possono essere sbloccati semplicemente giocando. Viene confermata inoltre l'assenza delle Loot Box, le casse premio non saranno presenti in Ghost Recon Breakpoint.

Ricordiamo che il Pass Anno 1 include tre espansioni: Episodio 1 Operazione Greenstone, Episodio 2 Deep State e Episodio 3 Trascendence. Il nuovo shooter di Ubisoft uscirà il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questo weekend i giocatori potranno provare l'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint in programma dal 26 al 29 settembre su tutte le piattaforme citate.