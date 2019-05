Ghost Recon Breakpoint: classi, PvP e dettagli sulle espansioni

L'evento di presentazione di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sta per volgere al termine e, minuto dopo minuto, emergono interessanti dettagli sullo sparatutto in terza persona.

A differenza del precedente capitolo, questa volta i giocatori potranno decidere quale classe utilizzare e, al lancio, potranno scegliere tra quattro diverse classi di gioco, alle quali se ne aggiungeranno altre nel corso del tempo. Il titolo godrà infatti di un supporto continuo e, stando a quanto dichiarato dall'azienda francese, sarà pubblicata un'espansione ogni quattro mesi. È molto probabile quindi che ad accompagnare il gioco vi sia un Season Pass, anche se non è da escludere che i singoli contenuti aggiuntivi possano essere acquistati separatamente. Pare inoltre che Breakpoint includa sin dal primo momento la modalità multigiocatore competitiva e, per la gioia di tutti gli appassionati, questa condividerà classi, personalizzazioni ed equipaggiamento con la modalità PvE.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni, vi ricordiamo che potete seguire l'evento Ubisoft in diretta con noi sul canale Twitch di Everyeye, dove Francesco Fossetti e Alessandro Bruni stanno commentando la world premiere. Sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Ghost Recon Breakpoint, disponibile in esclusiva italiana sulle pagine di Everyeye.it.