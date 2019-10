Ghost Recon Breakpoint, Concrete Genie e tutti gli appuntamenti della settimana su Twitch

Non tutti i Lunedì vengono per nuocere, e così la settimana che inizia oggi porterà anche diverse novità interessanti, tra cui il nuovo palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it, che per i prossimi sette giorni vi proporrà alcuni appuntamenti davvero da non perdere.

Ci sarà spazio per tutti gli amanti degli sparatutto, con Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Siege e Destiny 2 Shadowkeep, ma anche per chi apprezza i titoli un po' più particolari e dalla direzione artistica di un certo tipo, come Indivisible o la nuova esclusiva Sony Concrete Genie.

Presente anche il calcio, con il solito dualismo FIFA 20 - PES 2020, ma ci sarà tempo anche per il pirata che è in voi, con Sea of Thieves, e per cominciare a sognare con Red Dead Online prima che il sogno diventi realtà e finalmente Red Dead Redemption 2 sarà disponibile anche su PC.

E poi naturalmente tutte le nostre rubriche, come i Q&A, Colazione con Everyeye e un Primo appuntamento con Cydonia.

Ricapitolando:

Lunedì 7 ottobre

Ore 15:00 - Ghost Recon: Breakpoint

Ore 17:00 - Indivisible

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat Kikachan87



Martedì 8 ottobre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Concrete Genie

Ore 19:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat GiornoGaming



Mercoledì 9 ottobre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 14:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat GiornoGaming

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11: Terminator feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Sea of Thieves



Giovedì 10 ottobre

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat GiornoGamingl



Venerdì 11 ottobre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Primo appuntamento con Cydonia

Ore 21: Cyberpunk e videogiochi: Blade Runner feat BeFrankie



Sabato 12 ottobre

Ore 17:00 - Tekken 7 feat. SchiacciSempre

