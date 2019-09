Ghost Recon Breakpoint: tutti i dettagli sui contenuti e il Pass dell'Anno 1

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione del nuovo capitolo della serie Ghost Recon, Ubisoft ha condiviso importanti dettagli su alcune delle caratteristiche della produzione.

In particolare, sono stati illustrati nel dettaglio quelli che saranno i contenuti dell'Anno 1 di Ghost Recon: Breakpoint, anche tramite la pubblicazione di un'infografica, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Quest'ultimo includerà al suo interno tre differenti episodi e vedrà l'introduzione di diversi contenuti, tra cui i Raid, presentati come esperienze cooperative a quattro giocatori, free-to-play per tutti gli utenti e con ricompense esclusive. Incluso anche un Live Event, e i Live Event, eventi che vedranno la partecipazione di "ospiti speciali". Ecco i primi dettagli:

Episode 1, Operation Greenstone : avrà inizio al lancio del gioco e terminerà a gennaio 2020. Includerà il Raid "Project Titan", ambientato su di un'isola vulcanica. Un Live Event sarà dedicato a Terminator, con un arco narrativo relativo al T-800. Sarà introdotta la Classe dell'Ingegnere, gratuita per tutti i giocatori: i possessori del Pass Anno 1 potranno sbloccarla immediatamente e un accesso anticipato di una settimana. Due missioni narrative inizieranno ogni tre settimane e saranno introdotte nuove mappe PvP;

Episode 2, New Adventure - Deep State : prevista per il periodo febbraio - maggio 2020. La nuova avventura "Deep State" offrirà cinque ore di gioco che espanderanno la storia originale. La prima di queste sarà accessibile a tutti i giocatori, il Pass Anno 1 offre accesso all'intero contenuto (un non possessore potrà unirsi ad un amico che dispone del Pass per terminare l'avventura in co-op, ma non otterrà le ricompense esclusive). Previsti aggiornamenti per Project Titan, un nuovo evento speciale, una nuova classe (il Pass offrirà sblocco immediato e accesso anticipato di una settimana), aggiornamenti per le Factions Missions e PvP;

Episode 3, New Adventure - Trascendence: una nuova avventura con circa cinque ore di gameplay, con meccanismo di accesso identico a Deep State. Eguali anche le meccaniche relative alla nuova classe. Previsto inoltre un nuovo evento speciale e nuove Factions Missions. Dettagli su Raid e aggiornamenti PvP saranno diffusi in futuro;

Per tutti i dettagli sul nuovo titolo Ubisoft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un recente provato di Ghost Recon Breakpoint, all'interno del quale il nostro Alessandro Bruni racconta la campagna ed il multiplayer del gioco. In chiusura, segnaliamo la pubblicazione di un nuovo trailer di Ghost Recon Breakpoint.