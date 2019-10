Ghost Recon Breakpoint debutta al secondo posto della classifica italiana

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint non riesce a debuttare al primo posto della classifica italiana: il gioco Ubisoft si piazza in seconda posizione nella settimana di lancio, preceduto da FIFA 20, un colosso duro da battere nel nostro paese.

Sul gradino più basso del podio troviamo GTA V che chiude la Top 3 italiana della prima settimana di ottobre.

Classifica Italiana 14 ottobre 2019

FIFA 20 TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT GRAND THEFT AUTO V GOD OF WAR EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 THE LEGEND OF ZELDA LINK'S AWAKENING SEKIRO SHADOWS DIE TWICE CRASH TEAM RACING NITRO FUELED F1 2019 CODE VEIN

In classifica trovano spazio anche God of War per PlayStation 4, eFootball PES 2020, The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch, Sekiro Shadows Die Twice, Crash Team Racing Nitro Fueled, F1 2019 e Code Vein.

AESVI ha poi diffuso la classifica dei primi tre giochi più venduti in Italia nel 2019 che vede FIFA 20 al primo posto seguito da GTA V e FIFA 19.