Ghost Recon Breakpoint, Destiny 2 e tanto altro nelle nostre live questa settimana

Inizia una nuova settimana, ed è dunque l'ora di scoprire insieme il palinsesto dei prossimi sette giorni sul canale Twitch di Everyeye.it, che sarà pieno di appuntamenti da non perdere assolutamente. Due nomi su tutti? Ghost Recon Breakpoint e Destiny 2, e non sono certo gli unici.

Parleremo infatti in live dedicate e in maniera approfondita sul nuovo capitolo della celebre saga sparatutto di Ubisoft (a proposito, ecco la nostra anteprima di Ghost Recon Breakpoint), e del nuovo evento Shadowkeep nel titolo di Bungie, ma saranno protagonisti delle nostre dirette anche nomi come PES 2020, Mortal Kombat 11, il nuovo Yooka-Laylee, e soprattutto voi, con i nostri appuntamenti Q&A, anche in versione deluxe come quello di Venerdì.

Sotto con penna e calendario dunque, e segnatevi i nostri appuntamenti della settimana:

Lunedì 30 settembre

Ore 15:00 - Ghost Recon: Breakpoint

Ore 16:00 - The Last of Us: Considerazioni sul Finale

Ore 17:00 - Q&A Speciale: The Last of Us Parte 2

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat Kikachan87

Martedì 1 ottobre

Ore 11:00 - Ghost Recon: Breakpoint

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 con SchiacciSempre

Ore 19:00 - Destiny 2: Shadowkeep - Evento di Lancio

Mercoledì 2 ottobre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Ghost Recon: Breakpoint

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: Shadowkeep feat Giorno Gaming

Giovedì 3 ottobre

Ore 17:00 - Yooka-Laylee and The Impossible Lair

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2: Shadowkeep feat Giorno Gaming

Venerdì 4 ottobre

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Red Dead Online

Domenica 5 ottobre

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11: Schiaccisempre mette alla prova Terminator

Come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al nostro canale Twitch per seguire insieme tutte le dirette, che trovate però anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!