Ghost Recon Breakpoint: i dettagli su pre-load e contenuti della Beta

Ubisoft terrà la Beta di Ghost Recon Breakpoint dal 5 al 9 settembre, e ad ormai pochi giorni dall'inizio di questa fase di test ha deciso di diffondere tutti i dettagli riguardanti pre-load, contenuti, e altro ancora.

Innanzitutto è stato specificato che la Beta sarà disponibile per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order dello sparatutto o si sono abbonati a Uplay+ (solo su PC), ma saranno anche sorteggiati casualmente i giocatori che hanno fatto richiesta per la fase di test sul sito web del gioco. Inclusi infine anche gli utenti che già hanno partecipato all'Online Technical Test tenutosi nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda i contenuti che verranno resi disponibili, abbiamo quattro regioni da esplorare (Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog), due missioni della campagna principale, alcune quest secondarie utili a scoprire di più sull'ambientazione di gioco, e otto Missioni Fazioni ogni giorno. Potrete procedere al pre-load a partire dal 2 settembre alle ore 12:00 PM CEST, come suggerito dall'immagine che trovate in calce alla notizia.

Segnaliamo infine che la Beta non è sotto NDA, quindi i partecipanti potranno liberamente condividere immagini e gameplay tratti dalle proprie sessioni di gioco. Ovviamente Ubisoft ricorda che potrebbero manifestarsi problemi di natura tecnica, e che tutti i contenuti sono soggetti ad eventuali cambiamenti fino alla pubblicazione della versione definitiva dello sparatutto tattico.

Ghost Recon Breakpoint arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 4 ottobre, ed arriverà a novembre anche su Google Stadia. Recentemente sono stati svelati i requisiti di sistema su PC per giocare in 1080p, 2K e 4K. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Ghost Recon Breakpoint.