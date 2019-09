Ghost Recon Breakpoint: tutti i dettagli su preload, ora di accesso, peso e Patch Day 1

A pochi giorni dal lancio di Ghost Recon Breakpoint, i canali social di Ubisoft ci aiutano a prepararci per tempo all'uscita del loro prossimo sparatutto tattico a mondo aperto svelando tutto quello che c'è da sapere su preload, ora di accesso ai server, patch day 1 e peso del gioco su PC e console.

La dettagliata scheda informativa confezionata da Ubisoft esordisce con l'annuncio che i server sono ufficialmente online dalle ore 13:00 italiane di oggi, lunedì 30 settembre, garantendo così l'accesso alle funzionalità in rete del titolo a coloro che lo stanno recensendo e a chi, magari, riuscirà a ottenere il gioco con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di lancio preventivata.

Per quanto riguarda la fase di preload per gli utenti in preordine, Ubisoft riferisce che è già attiva su PC (sia su Uplay che su Epic Games Store) che su Xbox One, mentre su PlayStation 4 può essere effettuata dal 29 settembre ma solo per gli utenti che hanno deciso di acquistare la Gold Edition: per tutti gli altri, il preload su PS4 partirà invece nella mezzanotte tra il 30 settembre e l'1 ottobre.

Grazie alla scheda di Ubi viene inoltre confermato il peso delle diverse versioni in digitale di GR Breakpoint, corrispondente a 40,31 GB su Xbox One, a 47,3 GB su PS4 e a 41,36 GB su PC. Il preload delle edizioni Uplay ed Epic Store comprende già i dati della patch Day 1: su console, quest'ultima andrà invece scaricata a ridosso dell'uscita del titolo con degli update automatici da 13,5 GB su Xbox One e da 10 GB circa su PlayStation 4.

A questo punto non ci resta che attendere il 4 ottobre per assistere alla commercializzazione di Ghost Recon Breakpoint: nel frattempo, vi lasciamo agli ultimi video delle tecnologie Skell su cui si baseranno le armi, i veicoli e i gadget hi-tech dell'ultimo TPS di Ubisoft.