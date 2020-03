Ghost Recon Breakpoint: è disponibile l'Episodio 2 con Sam Fisher

Ubisoft ha pubblicato nel corso del pomeriggio l'attesissimo Title Update 2.0 di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, l'aggiornamento più grande mai pubblicato per lo sparatutto in terza persona che al suo interno racchiude anche l'Episodio 2.

Il piatto forte di questo aggiornamento è sicuramente l'arrivo del DLC a tema Splinter Cell, che include per i possessori del Pass dell'Anno 1 una serie di missioni che coinvolgono il leggendario Sam Fisher, doppiato come sempre dalla sua voce storica: Luca Ward. La prima missione potrà essere completata da chiunque possieda la versione standard del gioco, così da ottenere anche le due ricompense in maniera del tutto gratuita. Per giocare le restanti missioni del contenuto aggiuntivo bisogna invece possedere il pass o ricevere un invito da parte di un giocatore che ha acquistato l'espansione, sebbene tale pratica non consenta di ricevere le ricompense. I possessori del pass potranno inoltre provare in anticipo due nuove classi per le modalità PvP, Echleon e Geniere, le quali arriveranno in un secondo momento per tutti gli altri giocatori. Sempre a proposito del PvP, sono arrivate ben quattro nuove mappe nelle quali si potranno sfidare gli altri utenti.

Completamente gratuita è invece la modalità Esperienza Ghost, chiesta a gran voce dalla community. Abilitando questa modalità di gioco si rimuove qualsiasi statistica legata agli equipaggiamenti, rendendo il gioco molto più tattico e complesso. A chiudere il cerchio è l'annuncio di un nuovo weekend di prova gratuito, grazie al quale tutti i giocatori potranno provare le novità del Title Update 2.0 dal 26 al 29 marzo 2020 su tutte le piattaforme.

