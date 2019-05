Ghost Recon Breakpoint esce il 4 ottobre, preceduto da una Beta

Al termine dell'evento di presentazione, Ubisoft ha annunciato che Ghost Recon Breakpoint verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 ottobre. Il titolo sarà ambientato dopo i fatti narrati in Wildlands sull'isola di Aurora.

Prima dell'uscita, gli utenti potranno testare il titolo grazie ad una Beta che avrà luogo su tutte e tre le piattaforme sopra menzionate. La data in cui verrà resa disponibile non è ancora stata annunciata (probabilmente non è neppure ancora stata decisa internamente), ma la casa francese ha già aperto le iscrizioni. Se siete interessati a partecipare, potete compilare il form disponibile sul sito ufficiale di Ghost Recon. Se verrete selezionati, riceverete tutte le istruzioni a tempo debito via email. Coloro che decideranno di preordinare il gioco in una delle diverse edizioni disponibili, invece, otterranno immediatamente l'accesso alla Beta.

Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sul titolo, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Ghost Recon Breakpoint a cura del nostro Alessandro Bruni, che ha avuto modo di provarlo in anteprima italiana.