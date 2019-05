Aperti i preordini di Ghost Recon Breakpoint: ecco tutte le edizioni

Come è ormai da tradizione, Ubisoft ha accompagnato la pubblicazione del primo trailer di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint con l'annuncio di numerose edizioni del gioco, inclusa una limitatissima versione che include una statua del villain.

La Wolves Collector's Edition, questo è il nome della versione limitata del gioco, potrà essere acquistata esclusivamente sull'Ubisoft Store e includerà un bel po' di oggetti che faranno gola a tutti fan della serie. Oltre al gioco, infatti, potrete mettere le mani su una statua da collezione alta 24 centimetri e raffigurante Cole D. Walker, villain del gioco già conosciuto nel DLC di Wildlands intitolato Operazione Oracle (interpretato dall'attore Jon Bernthal, celebre per aver interpretato Frank Castle nella serie TV The Punisher e Shane Walsh nelle prime 2 stagioni di The Walking Dead). I contenuti non si esauriscono qui e all'interno del pacchetto troverete anche una mappa dell'isola di Auroa, un artbook, il Season Pass dell'Anno 1 e l'Ultimate Pack, una mini-espansione con missioni, veicoli, oggetti per la personalizzazione e possibilità di sbloccare in anticipo alcune classi di gioco. In maniera simile a quanto visto con la Ultimate Edition di The Division 2, acquistando questa o una delle edizioni diverse da quella standard potrete iniziare a giocare con 3 giorni d'anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale.



Ecco invece tutte le altre versioni del gioco con relativi contenuti:

Standard Edition

Ghost Recon Breakpoint, versione base

Accesso garantito alla beta

Gold Edition

Ghost Recon Breakpoint, versione base

Accesso garantito alla beta

Possibilità di giocare dal 1 ottobre 2019, ovvero con 3 giorni d'anticipo

Pass dell'Anno 1, che include: 2 avventure ambientate ad Auroa (Deep State e Transcendence), la missione aggiuntiva disponibile al lancio Siren’s Call, la possibilità di giocare le 3 classi aggiuntive con una settimana d'anticipo e lo Special Operations Forces Pack (che include i seguenti oggetti: Quiet DMR, Covered ACH, i pantaloni Crye G3 Combat e l'uniforme Cross Draw).

Ultimate Edition

Ghost Recon Breakpoint, versione base

Accesso garantito alla beta

Possibilità di giocare dal 1 ottobre 2019, ovvero con 3 giorni d'anticipo

Pass dell'Anno 1, che include: 2 avventure ambientate ad Auroa (Deep State e Transcendence), la missione aggiuntiva disponibile al lancio Siren’s Call, la possibilità di giocare le 3 classi aggiuntive con una settimana d'anticipo e lo Special Operations Forces Pack (che include i seguenti oggetti: Quiet DMR, Covered ACH, i pantaloni Crye G3 Combat e l'uniforme Cross Draw).

Accesso ad una missione bonus

Oggetti di gioco aggiuntivi come la moto Trail TX, lo Spider buggy e il Survivor Pack

A questo proposito, vi ricordiamo che l'arrivo del gioco sugli scaffali è previsto per il prossimo 4 ottobre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine trovate in esclusiva italiana anche il provato di Ghost Recon Breakpoint a cura di Alessandro Bruni.