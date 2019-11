Ghost Recon Breakpoint: l'esplosione del vulcano dà il via al raid Project Titan

Ubisoft ha annunciato che Project Titan, il primo raid nella storia della serie, sarà disponibile gratuitamente dalle ore 21:00 di oggi 28 novembre per tutti i possessori di Ghost Recon Breakpoint su Xbox One, PC e PlayStation 4. I giocatori di Google Stadia, invece, dovranno attendere la fine di quest'anno.

Project Titan è un raid per quattro giocatori descritto come la sfida end-game più impegnativa del titolo. I giocatori dovranno mettere alla prova le loro capacità di collaborazione e coordinazione per sconfiggere i droni più avanzati della Skell Technology, i Titani.

Project Titan è ambientato sull’isola di Golem, una nuova location al largo di Auroa, sulla quale sorge un vulcano attivo. Una fazione dei Lupi, chiamata Lupi rossi, ha occupato l’isola e riprogrammato l’IA per creare dei prototipi di droni letali. I Ghost dovranno raccogliere informazioni per trovare tali droni e spingere le loro abilità al limite per eliminarli. Per completare con successo un raid, i giocatori dovranno eliminare quattro boss: Baal, Quantum Computer, Gargoyle e Cerberus, ciascuno dotato di proprie caratteristiche e meccaniche, .

Per accedere a Project Titan è necessario formare una squadra di quattro giocatori con un livello dell’equipaggiamento superiore a 150. Il raid si aprirà con un livello di difficoltà Normale e ricompenserà i giocatori con alcuni dei migliori bottini ed equipaggiamenti del gioco. Il raid sarà reimpostato a cadenza settimanale, fornendo così una sfida sempre nuova, grazie a nuovi obiettivi, tipologie di nemici e ricompense. Inoltre, per l’inizio del 2020, saranno aggiunti anche i livelli di difficoltà Facile ed Eroico.

A dare il via al raid Project Titan alle 21:00 di questa sera ci penserà l'esplosione del vulcano, che potrà essere osservata da tutti i giocatori di Ghost Recon Breakpoint. Ne approfittiamo per segnalare che il recente aggiornamento 1.03.1 ha introdotto ha introdotto le tasche per caricatori adattabili sui giubbotti tattici, la selezione del sesso e del volto in qualsiasi momento, e risolto alcuni bug.