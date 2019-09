Ghost Recon Breakpoint: il gameplay della Closed Beta con Giorno Gaming

Con il lancio dell'attesa Closed Beta di Ghost Recon: Breakpoint, Giorno Gaming si cimenta in una ricca sessione di gameplay interamente dedicata al nuovo titolo Ubisoft.

In attesa della pubblicazione del gioco, ormai non troppo distante nel tempo, una selezione di utenti ha avuto modo di avere un primo contatto con quello che sarà il prossimo capitolo della nota serie di Ghost Recon. Giorno Gaming ha ovviamente subito approfittato di questa interessante opportunità ed ha trascorso circa un paio d'ore in compagnia della Closed Beta del gioco. Se vi siete persi l'appuntamento in diretta non preoccupatevi: in apertura a questa news potete trovarne la replica integrale! Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una piacevole visione. Avete avuto modo di provare anche voi la Closed Beta di Ghost Recon: Breakpoint?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il gioco esordirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 4 ottobre. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, Ubisoft ha offerto nuovi dettali sul programma di supporto post lancio di Ghost Recon Breakpoint. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco e recente provato della campagna e del multiplayer di Ghost Recon Breakpoint, a cura del nostro Alessandro Bruni.