Ghost Recon Breakpoint giocabile gratis nel weekend: preload, date e orari

Come parte dei festeggiamenti per il suo trentacinquesimo anniversario, Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà giocabile gratis per tutto il weekend su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC e Stadia.

Disponibile dal 4 al 7 novembre, il Free Weekend di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint metterà a disposizione dei partecipanti tutti i contenuti del gioco base, compresa la nuovissima Operazione Madrepatria, che introduce nuove missioni, modalità e oltre ad una nuova fazione. In questa nuova operazione i giocatori sono chiamati ad aiutare Karen Bowman e gli Outcast a liberare l'isola di Auroa finita al centro di un conflitto globale.

A partire da oggi 2 novembre è già possibile effettuare il preload su Windows PC (via Epic Games Store e Ubisoft Connect). Questi, invece, i giorni durante i quali sarà possibile giocare:

Epic Games Store: dalle 16:00 del 4 novembre alle 18:00 dell'8 novembre

Xbox: dalle 19:00 del 4 novembre alle 20:00 dell'8 novembre

Ubisoft Connect, PS4, PS5 e Stadia: dalle 20:00 del 4 novembre alle 20:00 dell'8 novembre

I progressi conseguiti durante il Free Weekend saranno disponibili ai giocatori che acquisteranno il gioco completo, che per l'occasione verrà proposto a prezzo scontato.