Ghost Recon Breakpoint su Google Stadia? Jason Schreier 'se lo aspetta'

Recentemente, Jason Schreier, nota penna della redazione di Kotaku, ha condiviso alcune considerazione sulla futura line-up di Google Stadia e sui titoli che potrebbe includere al suo interno.

L'editor, oltre a riportare con convinzione la possibilità che Destiny 2 esordisca su Google Stadia, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, che vedono coinvolti uno dei titoli di punta dell'autunno di Casa Ubisoft. Sulle pagine di Kotaku, seppur in un breve passaggio, Jason Schreier ha infatti aggiunto: "Ci aspettiamo anche che Ghost Recon Breakpoint ed alcuni altri grandi titoli siano annunciati per Stadia". Attualmente, il nuovo capitolo della serie è atteso sul mercato a partire dal prossimo 4 ottobre: tra le piattaforme supportate figurano PC, Playstation 4 ed Xbox One. Che il gioco sia destinato ad approdare anche su Google Stadia?



Per saperlo con certezza non c'è altro modo che attendere informazioni ufficiali da parte della stessa Google, in occasione dell'ormai più che imminente Stadia Connect. Durante l'appuntamento, fissato per la giornata di domani, giovedì 6 giugno, alle ore 18:00, sono infatti attese importanti informazioni in merito alla concezione del "futuro videoludico" targato Google. Tra queste figurano data di lancio, prezzo e line-up di Google Stadia. Che cosa vi aspettate da questo evento, siete curiosi di saperne di più su questo intrigante progetto?