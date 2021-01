Ghost Recon Breakpoint gratis, provalo a costo zero dal 21 al 24 gennaio

Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft è gratis questo weekend su tutte le piattaforme, il publisher francese lancia una nuova prova gratis in occasione dell'arrivo di Operation Amber Sky, l'evento crossover con Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Dal 21 al 24 gennaio il gioco potrà essere scaricato a costo zero da Uplay o Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store e Google Stadia, con preload disponibile da oggi martedì 19 gennaio. Su Xbox bisogna essere abbonati a Xbox LIVE Gold per giocare mentre su Stadia è richiesto l'abbonamento Stadia PRO, i progressi verranno mantenuti se deciderete di acquistare il gioco completo, scontato (edizioni Standard e Gold) dell'85% nel fine settimana, insieme al Season Pass.

Vivi l'esperienza di uno sparatutto militare ambientato in un open world, ostile e misterioso, giocabile in single player o in co-op fino a quattro giocatori.

Vivi come un vero Ghost

Ferito, senza supporto e braccato, metti alla prova le tue abilità di sopravvivenza.

Affronta i nemici più agguerriti

Con il tuo stile sconfiggi i Lupi, ex compagni dell'esercito ora mercenari, e il leader Cole D. Walker.

Una vera esperienza social

Fai squadra con i tuoi amici, sperimenta i progressi condivisi tra campagna principale e PvP. Ti aspetta un end-game ricco di contenuti, fra cui le incursioni.